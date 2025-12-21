Самолет из Парижа с горящим крылом совершил аварийную посадку

Самолет французской авиакомпании Air France совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Авиационное происшествие случилось в субботу, 20 декабря. Рейс направлялся по маршруту Париж-Аяччо, но был вынужден около 18 часов по местному времени совершить незапланированную посадку в Лионе. Никто из пассажиров не пострадал.

Air France назвала причиной аварийной посадки «технический инцидент». Опрошенные журналистами RTL пассажиры рейса Париж-Аяччо признались, что в определенный момент услышали громкий хлопок и почувствовали сильную тряску. Пассажирка по имени Кристель заявила, что видела через иллюминатор горящее крыло самолета.

Другой пассажир по имени Стивен рассказал, что инцидент произошел, когда самолет пролетал недалеко от города Клермон-Ферран.

«Мы были как сельди в бочке; мы не контролировали ситуацию, мы не знали, что произойдет», — заметила другая пассажирка рейса.

Она же отметила, что люди на борту начали паниковать.

Согласно заявлению Air France, после «технического инцидента» компания зафрахтовала другой самолет до Бастии, который вылетел из аэропорта Лиона в 21:45 по местному времени.

