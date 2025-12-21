Трое пьяных россиян избили таксиста-инвалида

Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении таксиста-инвалида в Кургане, сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Инцидент произошёл в Кургане на Галкинском переезде вечером после незначительного дорожно-транспортного происшествия.

По данным следствия, участники конфликта — трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и ехавших на внедорожнике Range Rover, — напали на водителя автомобиля Renault Logan, работавшего таксистом. Несмотря на отсутствие пострадавших в самой аварии, они разбили лобовое стекло его машины и жестоко избили самого водителя. Потерпевший имеет статус инвалида, что усугубляет тяжесть произошедшего, пишет "URA.RU".

По факту нападения уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Курганской области Сергею Степанову лично доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.