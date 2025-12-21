В убийстве стюардессы в Дубае обвинили петербургского бизнесмена

Альберт Морган, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки, является бизнесменом из Петербурга. Его пассия работала стюардессой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные органы.

Источник рассказал, что Морган — индивидуальный предприниматель, а убитая девушка работала стюардессой в одной из авиакомпаний.

«Пара встречалась несколько лет, жили совместно в Санкт-Петербурге, но к моменту трагедии расстались», — рассказал собеседник.

Накануне Следственный комитет сообщил, что в Петербурге задержан 41-летний мужчина. Ему вменяют убийство 25-летней девушки, совершенное в ОАЭ. Ее тело обнаружили в дубайском отеле.

Следователи считают, что 17 — 18 декабря Морган находился в Эмиратах. Он нанёс жертве не менее 15 ударов колюще-режущим предметом, что стало причиной смерти.

В воскресенье объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Альберт Морган отправлен в следственный изолятор до 18 февраля.