В Нагойском университете в Японии прогремел взрыв

В здании Нагойского университета в Японии произошёл взрыв химических веществ, в результате пострадали несколько человек.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

По его данным, инцидент случился в районе Тикуса. Правоохранительными органами предварительно установлено, что детонация произошла в тот момент, когда в здании проводилась уборка. Взорвалось одно из химических веществ.

В результате происшествия травмы получили несколько человек. Количество пострадавших на данный момент уточняется, на месте работают экстренные службы.

Вечером 20 декабря стало известно, что в Химках произошёл взрыв. Погиб подросток, пострадали два человека — женщина и несовершеннолетний мальчик.