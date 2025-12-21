В Швеции задержали российский контейнеровоз Adler

Российское судно Adler, стоявшее на якоре у города Хеганэс, задержано в ночь на воскресенье для досмотра шведской таможней и береговой охраной.

Об этом сообщает портал SVT.

«Инспекция судна продолжилась утром воскресенья и, по словам пресс-секретаря шведской таможни Мартина Хеглунда, высадка на борт проходила спокойно», — говорится в материале.

Уточняется, что судно вышло из порта Бронка близ Санкт-Петербурга четыре дня назад. В ночь на 20 декабря произошла поломка двигателя. После подачи сигнала бедствия в субботу утром контейнеровоз встал на якорь у полуострова Скон.

Франция отпустила задержанный танкер, шедший из России

Ранее начальник оперативного отдела Военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди. По его словам, люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками каких-либо частных охранных компаний.