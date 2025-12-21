Российское судно Adler задержано в Швеции после сигнала бедствия

В шведских территориальных водах задержано российское судно Adler, подавшее сигнал бедствия. По данным телеканала STV, в ночь на субботу у судна отказал двигатель, после чего оно встало на якорь у города Хёганес.

© Global look

Пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд заявил, что процедура досмотра продолжается, экипаж высадился без проблем. Он подчеркнул, что у властей есть право проверить груз, так как судно не предоставило таможенных деклараций при входе в территориальные воды.

По данным STV, судно Adler принадлежит российской компании, которая находится под санкциями США и Евросоюза. Это обстоятельство, вероятно, стало причиной повышенного внимания шведских властей к судну и тщательной проверки.