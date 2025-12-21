В Тунисе задержали российско-белорусский экипаж Ми-26

Власти Туниса задержали экипаж вертолёта Ми-26, состоящий из российских и белорусских граждан. Уже третий день они находятся в аэропорту, причины вертолетчикам не объясняют, сообщает канал Mash.

© Telegram-канал Mash

Экипаж состоит из семи россиян и двух белорусов. Они перегоняли из Ливии в Алжир отремонтированный вертолет, принадлежащий киргизской компании. Транзитом летели через Тунис, где планировали переночевать в отеле. Однако там их задержали, отобрали паспорта и держат трое суток в зоне прилёта.

Причины им не объясняют, к делу подключилось российское консульство.

Пилот Сергей Суслов рассказал, что члены экипажа сутки сидели на металлических лавках и спали сидя. Когда стало известно, что инцидент заинтересовал дипломатов и СМИ, вертолетчикам предоставили небольшое помещение с парой диванов и санузлом.

До сих пор непонятно, когда экипажу позволят продолжить путь.