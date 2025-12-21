Выяснилась возможная причина массового отравления стариков из подмосковного пансионата

Возможную причину массового отравления пожилых постояльцев пансионата в Ленинском городском округе установили специалисты. Не исключено, что причиной ЧП стала некачественная вода.

Как выяснил «МК», пенсионерам (от 74 до 94 лет), которые проживали в деревне Дроздово, стало плохо еще в начале недели. У многих стариков (всего в заведении находилось 73 человека) проявились типичные признаки отравления. Сначала персонал пытался справиться с недомоганием постояльцев своими силами, но в конечном счете 19 декабря пришлось вызывать экстренные службы.

Несмотря на принятые меры, скончались 3 пожилые женщины (им было 84, 85 и 93 лет от роду, они были прописаны на юго-западе Москвы), а 45 стариков госпитализировали. Кстати, предварительной причиной смерти пенсионерок называют острую сердечно-сосудистую недостаточность. Возможно, их сердца остановились от стресса.

Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье

На место выехали сотрудники Роспотребнадзора, которые отобрали образцы биоматериалов для проведения исследований на широкий спектр возбудителей кишечных инфекции. Было выдано предписание о дезинфекции помещений. По одной из версий, на больничные койки пострадавших могла уложить некачественная вода.

Видновский городской суд Московской области приостановил деятельность пансионата на 90 суток.Хозяевами дома престарелых является супружеская чета — 50-летний уроженец Армении и его 42-летняя супруга, в свое время закончившая таможенную академию Глава семейства, по профессии врач-гинеколог, решил открыть пансионат более 5 лет назад, до этого у него тоже был бизнес по уходу за пожилыми людьми.

Пара живет элитном коттеджном поселке в Новой Москве, для своего бизнеса они нашли коттедж неподалеку. Хозяйственными делами ведала женщина — так, она размещала объявление о поиске персонала по всей России (сюда брали даже людей без опыта). Стоимость пребывания составляла минимум 1300 рублей в сутки (для лежачих — 1400 рублей).

- Мы в шоке, сами не понимаем, что случилось, - рассказали знакомые владельцев. - В пятницу они привезли родственникам двух дочек 10 и 11 лет от роду и уехали. Их телефоны недоступны.

Как пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления постояльцев пансионата в городе Видном (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).