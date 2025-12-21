Найдены пропавшие под Самарой дети

В Самарской области нашли четырех пропавших детей. Известно, что противоправных действий в их отношении не совершалось. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

В воскресенье стало известно, что дети найдены, с ними все в порядке.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», — сказано в сообщении.

Накануне в поселке Безенчук Самарской области без вести пропали десятилетний мальчик и девочки 2015, 2020, 2014 годов рождения. Около 9 вечера они ушли гулять и не вернулись домой.

Личный состав полиции Безенчукского района в час ночи был поднят по тревоге. Начался обход дворов и улиц близлежащих сел, подвалов и чердаков, заброшенных строек. В розыске детей участвовали волонтеры объединения «Лиза Алерт».