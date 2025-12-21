Советник главы HeadHunter впал в кому после пластической операции

Советник гендиректора крупной рекрутинговой компании HeadHunter Виталий Терентьев находится в столичной клинике — 50-летний мужчина впал в кому после липосакции. Об этом пишет портал «СтарХит».

По данным портала, предприниматель решил подтянуть свое тело — записался на липосакцию живота.

В ходе операции возникли проблемы — пациент стал задыхаться, а затем впал в кому. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь и до приезда медиков проводили реанимационные мероприятия.

«20 декабря 50-летний Виталий Т. делал липосакцию живота в частной клинике на проспекте Мира. Сразу после процедуры у него начались осложнения, произошла остановка дыхания. Врачи частной клиники вызвали скорую помощь и провели ему реанимацию», — уточнил источник.

Врачи экстренно госпитализировали Терентьева в одну из столичных больниц, подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.