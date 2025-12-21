Женщина убила двух бывших мужей в один день

Во Флориде задержана 51-летняя Сьюзан Авалон, подозреваемая в убийстве двух своих бывших мужей в течение одного дня. По данным следствия, сначала она застрелила одного из мужчин в Тампе, после чего преодолела более 200 километров до города Брадентон, чтобы совершить второе убийство. Там, выдавая себя за курьера, она заставила бывшего супруга открыть дверь и выстрелила в него.

Преступления раскрылись после инцидента с кражей еды из ресторана, которая привлекла к Авалон внимание полиции. Во время задержания в её доме в округе Ситрус она пыталась отмыть фургон отбеливателем. Полиция, задав вопрос о местонахождении второго бывшего мужа, отправилась по адресу в Тампе, где обнаружила тело мужчины со следами взлома и огнестрельным ранением.

Одной из вероятных версий мотива следствие рассматривает конфликты, связанные с детьми и финансами. Известно, что Авалон задолжала около 4000 долларов по алиментам и является матерью пятерых детей от двух браков, что могло повлечь серьёзные финансовые санкции.

Ей грозит смертная казнь, расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.