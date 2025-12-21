В Сан-Франциско остались без электричества 130 тысяч строений

Блэкаут в Сан-Франциско: без электроэнергии в городе в субботу оказались 130 тысяч домов и предприятий, сообщила энергетическая компания Pacific Gas and Electric Co (PG&E).

В социальных сетях и местных СМИ сообщается о массовом закрытии ресторанов и магазинов, а также о неработающих уличных фонарях и рождественских украшениях. В Департаменте Сан-Франциско по чрезвычайным ситуациям заявили о значительных сбоях в работе транспорта по всему городу и призвали жителей избегать несущественных поездок и рассматривать выключенные светофоры как четырехсторонние остановки.

По информации пожарной службы, по крайней мере часть отключений электричества была вызвана пожаром, который вспыхнул внутри подстанции PG&E. Около 16 часов компания PG&E уточнила, что стабилизировала электросеть и не ожидает новых отключений для клиентов. При этом в организации не смогли уточнить, будет ли электроснабжение полностью восстановлено к позднему вечеру субботы.