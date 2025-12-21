В Самарской области возбуждено дело по факту исчезновения детей

Газета.Ru

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после пропажи четырех детей. Об этом сообщает региональный СУСК России.

«Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего)», — говорится в сообщении.

21 декабря полиция Самарской области организовала розыск четверых детей, которые не вернулись домой после прогулки. Как сообщили в региональном главке МВД, пропали 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет — все жители поселка Безенчук. Дети ушли гулять вечером 20 декабря и к установленному времени домой не вернулись, их местонахождение до сих пор неизвестно.

В полиции уточнили, что с заявлением о пропаже обратились родители. В час ночи личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге. Правоохранители подготовили и распространили ориентировки с приметами детей среди сотрудников полиции, Росгвардии, профильных организаций и волонтеров.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают возможных очевидцев, а также выясняют круг общения пропавших. Наряды полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят поиски на пересеченной местности, обходят дворы и улицы близлежащих населенных пунктов, осматривают подвалы, чердаки, заброшенные здания и другие места, где могли находиться дети.