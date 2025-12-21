Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Землетрясение силой 5,5 магнитуды произошло к востоку от японской префектуры Аомори в 10:29 по местному времени. Очаг залег на глубине 50 километров под водой, угрозы цунами не зафиксировано.

Пострадавших и сбоев на атомных станциях в регионе нет. Главное метеорологическое агентство Японии мониторит ситуацию после толчков.

Ранее 8 декабря в северной части Аомори произошло землетрясение магнитудой 7,5 с угрозой цунами до 70 сантиметров. Тогда пострадали 47 человек, максимальная сила толчков достигла 6+ по японской шкале.

После сильного землетрясения власти предупреждали о десятикратном риске гигантского толчка в районах Хоккайдо и Санрику. Предупреждение сняли 16 декабря в полночь.

