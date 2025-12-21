Юрист предупредил о попытках мошенников похитить новогодние премии

Мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать новогодние премии, обещая якобы высокий доход. Об этом предупредил юрист Иван Курбаков в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

«Злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен», — рассказал Кубраков.По его словам, мошенники просто похитят деньги, а банк не сможет вернуть средства.

Как сообщалось ранее, мошенники часто создают копии запрещенных сайтов для шантажа пользователей. Преступники работают над фишинговыми сайтами и собирают данные пользователей. Затем жертвы получают угрозы — их запугивают тем, что информация будет обнародована.