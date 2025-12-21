В Штутгарте ж/д вокзал эвакуировали из-за подозрительного багажа

На юго-западе Германии из-за подозрительного багажа эвакуировали главный железнодорожный вокзал Штутгарта. Об этом пишет Der Tagesspiegel. Газета уточняет, что из-за возможной угрозы полицейские провели вечером 20 декабря на вокзале масштабную операцию.

В это время движение поездов частично приостанавливалось, ездить продолжали пригородные электрички. После того как угроза не подтвердилась, вокзал вернулся к работе. В январе этого года с разницей в один день "заминировали" ж/д станцию баварского города Пассау на юге Германии и главный вокзал австрийского Граца.

Это произошло после получения анонимной информации о заложенных там взрывных устройствах. Вокзалы приостанавливали работу, их пассажиров эвакуировали, но данные о "минировании" после проверки с собаками не подтвердились.