Состояние раненного в Химках мальчика стабилизировалось

Мальчика, пострадавшего от взрыва в Химках, прооперировали, его состояние стабильное. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале.

"Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации. Состояние стабильное. Сейчас в больнице с ним мама. Мы на связи", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел вечером 20 декабря в Банном переулке микрорайона Сходня. Предварительно, в рюкзаке у подростка взорвался регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01). В минздраве Московской области сообщили, что в результате ЧП пострадало три человека, один из них не выжил.

Как отмечается, двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Подмосковья. Женщину с минно-взрывной травмой передней поверхности бедра доставили в Химкинскую областную больницу. Школьника, получившего множественные осколочные ранения лица и плечевой артерии, госпитализировали в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.