Убили на глазах двухлетней дочки: что случилось с Айзат Жумановой

В Жетысуской области Казахстана 32-летнюю Айзат Жуманову жестоко убили на глазах ее двухлетней дочери. В преступлении подозревают ее супруга, который сначала избил женщину, а затем, как считают близкие погибшей, якобы привязал ее за руки к седлу лошади и волок по степи. Жуткие подробности случившегося и новые сведения, вскрывшиеся на суде, — в материале «Вечерней Москвы».

Живого места не было

Трагедия разыгралась летом в селе Баласаз Аксуского района Жетысуской области. По информации издания Orda, все началось с семейной ссоры между Жумановой и ее супругом. Мужем Айзат был Айбар Жанболат Кайратулы, фермер, владеющий несколькими лошадьми.

По мнению родственников Айзат, женщину пытали много часов. Они считают, что Айбар якобы привязал жену арканом за руки к седлу лошади и волок ее по степи. На это могут указывать травмы, полученные женщиной. Согласно медицинскому заключению, у нее были сломаны почти все ребра, череп, нижняя челюсть, позвоночник, пальцы рук и колени. Тело погибшей было в ссадинах, порезах и рваных ранах. У Айзат диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, следы волочения по грубой поверхности.

— Как в старинных обрядах казни — ее связали и таскали, пока не остался только изломанный каркас, — сказала мать Айзат Салтанат Жуманова.

По словам сестер погибшей, которые совершали омовение тела перед похоронами, на запястьях Айзат не осталось кожи: она была содрана «до мяса». По словам родственниц, на теле женщины не было ни одного живого места. От увиденного мама Айзат упала в обморок. Тетя погибшей Раушан Дауренбекова, которая десятилетиями работала фельдшером, уверена, что такие травмы Айзат получила не из-за падения или побоев, а именно из-за волочения по земле. Причем, считает женщина, это продолжалось не несколько минут, а часами.

Убийство Шерзата Полата: подробности, виновные, сроки, приговор

По словам родственников, убийство Айзат произошло на глазах ее двухлетней дочери. Малышка находится в глубоком шоке.

— Она не говорит, просто держится за голову и каждое утро шепчет: «Мама, мама». Боится теней, не спит по ночам. Все видела, но говорить не может. Она — единственный безмолвный свидетель, — говорят родственники погибшей.

По сведениям правоохранительных органов, Жуманова была доставлена в больницу города Талдыкорган 22 июня в 02:30. Через полчаса медики констатировали ее смерть. Однако родственники считают, что уже по прибытии в больницу Айзат не подавала признаков жизни. К тому же до поступления в больницу тело женщины якобы было обмыто и переодето, что указывает на попытку скрыть преступление.

Очевидцы утверждают, что муж Айзат был в нетрезвом состоянии и вел себя неадекватно в больнице. Его задержали. Соседи семьи говорят, что ничего не слышали в день трагедии. Но родственники считают, что они молчат из-за страха перед богатой и влиятельной семьей Айбара. Только недавно он выдвигал свою кандидатуру на пост акима (мэра. — прим. «ВМ») села Капал.

По факту случившегося возбуждено дело по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Но родственники Айзат не согласны с такой формулировкой. Они уверены, что это вовсе не было «неосторожностью» или «несчастным случаем».

Кроме того, как рассказали родственники погибшей, на момент смерти Айзат якобы была беременна.

Страшные истории о домашнем насилии

«Перетаскивали из машины в машину»

После страшной трагедии вскрылись подробности совместной жизни Айзат и ее супруга, а также ночи, когда женщина погибла. Известно, что в браке они прожили три года. По словам близких Айзат, раньше она скрывала побои. А местная медсестра как-то раз видела ее с синяками.

Родственники женщины узнали о ее смерти только утром. На тот момент уже прошло несколько часов после того, как ее привезли в больницу. Скорую помощь якобы никто не вызывал.

— Мою девочку без сознания родственники зятя перетаскивали из машины в машину и около двух часов ночи доставили в областную больницу. А нам о ее смерти сообщили только утром, около девяти. Больница всего в 20 минутах от нас. Родственники зятя сначала оформили все документы, чтобы оправдать своего сына, и только после этого сообщили нам, — заявила мама Айзат Салтанат.

При этом, как утверждают близкие девушки, тело погибшей им показали не сразу. Это удалось сделать только после долгих уговоров.

«Только после этого он меня отпустил»: убившая отца своих детей журналистка рассказала свою версию произошедшего

— Когда я взялась за ее голову, затылочная часть оказалась мягкой, словно сломалась, волосы были мокрые. Лицо почернело, все опухло. Нижняя челюсть была сломана. В некоторых местах кожа была содрана, пальцы посинели, — вспоминала тетя Айзат Раушан Дауренбекова.

Сосед семьи, Нурсултан Ногайбек, рассказал, что ночью Айбар пришел к нему и сказал, что его супруга якобы потеряла сознание, поэтому ее необходимо отвезти в больницу. Он вынес жену из дома на руках.

— Я даже не спрашивал, что случилось. Никто ни с кем не разговаривал, Айзат хрипела, — сообщил Ногайбек.

Дядя Айбара Саят Абдрахманов рассказал, что в его семье все любили Айзат, а Айбар — единственный сын в семье, который «имел все и ни в чем не нуждался». Когда после произошедшего у Абдрахманова появилась возможность поговорить с племянником, тот сказал, что не знает, что произошло.

— Родители его уже измотаны, сил нет. То, что говорят, будто он тащил ее за лошадью — неправда, но избил сильно. Айбар не был таким. Спокойный, уважительный парень, что с ним произошло — не знаем, — приводит его слова Sputnik Казахстан.

Какие подробности открылись на суде

В декабре начался суд по делу о гибели Айзат Жумановой. На предварительном судебном заседании прокурор огласил версию, согласно которой преступление произошло вечером 22 июня 2025 года. В этот день Айбар Жанболат был нетрезв. Между ним и его супругой якобы возник конфликт из-за ревности: он увидел, что Айзат разговаривает с кем-то по телефону, и разбил его. После этого началась словесная перепалка, которая быстро переросла в избиение.

Прокурор сообщил, что подсудимый Жанболат, физически сильный и ранее занимавшийся спортом, нанес своей жене множественные тяжелые травмы. Мужчина отрицал предъявленные ему обвинения. Айбар утверждает, что в день убийства якобы «всего раз или два ударил супругу по лицу». Почему у Айзат появились переломы черепа и ребер, он не знает, но предполагает, что это могло произойти при ее падении с лестницы. Айбар подтвердил, что конфликт начался из-за разговора его супруги по телефону. После того как он разбил устройство, он несколько раз ударил Айзат по лицу.

— Я разозлился, вышел и поехал в соседнюю деревню на мотоцикле. Заехал в магазин и купил 10–15 бутылок пива. Приехав в деревню, выпил две–три. Потом выпил с другом. Потом вернулся домой и попытался помириться, было темно, — рассказал Жанболат на суде.

Затем, как утверждает Айбар, Айзат выпила пива с ним, а после он поднялся на второй этаж дома. Но, по его словам, его супруга якобы отказывалась заходить домой и сопротивлялась. Тогда он «пару раз» ударил Айзат по щеке.

— Я держал ее за руки и шел к дому, но она не хотела входить. Когда я вошел, я сбил ее с лестницы. Дверь была железная, и когда я попытался ее открыть, я снова сбил ее, — сообщил подсудимый.

Айбар, с его слов, выпил еще пива и какое-то время посмотрел телевизор. Затем Айзат якобы села рядом с ним и пожаловалась на сильную головную боль. Тогда он решил отвезти супругу в больницу. По пути у него лопнула шина. Айзат и Айбар добрались до больницы, по словам мужчины, спустя 20 минут.

— Я отвез ее в больницу и сделал все, что мог, но потерял, — цитирует подсудимого Ulysmedia.kz.

В суде выступил независимый судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров, известный про громким делам, потрясшим Казахстан, — об убийствах Салтанат Нукеновой и Шерзата Полата. Он сообщил, что после эксгумации тела Айзат Жумановой четыре специалиста провели комиссионную экспертизу и обнаружили еще одну травму, которая не была зафиксирована при первоначальном осмотре — перелом первого ребра, расположенного ближе к ключице.

— Травм много, синяки на лице и теле. Перелом затылочных костей с переходом на основание черепа. В совокупности все это привело к тяжелой черепно-мозговой травме, которая и стала причиной смерти, — сообщил Халимназаров.

Эксперт добавил, что травмы были нанесены в короткий промежуток времени. Исследования также не подтвердили, что на момент смерти Айзат была беременна. Эксперты не обнаружили следов связывания и волочения тела.

В суде также дала показания мать погибшей женщины Салтанат Джуманова. По ее словам, ее зять якобы нередко злоупотреблял алкоголем, а также неоднократно был замечен в жестоком и агрессивном поведении. Салтанат не увидела искреннего раскаяния или извинений за случившееся со стороны родственников Айбара.

— В морге я увидела, что лицо у нее было синее. Я увидела, что руки и ноги были содраны. Пальцы, ступни, руки до запястья были содраны. На теле не было живого места, — сообщила в суде мать погибшей, слова которой приводит Qaz365.kz.

Суд по этому громкому делу продолжается. Изначально расследование проводилось по статье УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Но позднее действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство.»

В мае прошлого года суд в Казахстане приговорил экс-министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы в рамках расследования дела об убийстве жены Салтанат Нукеновой. Все, что известно об этом громком деле, — в материале «Вечерней Москвы».