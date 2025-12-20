Пострадавшие при взрыве в Химках подростки были диггерами

Погибший и пострадавший при взрыве в Химках юноши были активными участниками диггерского сообщества, регулярно отправлялись в походы и занимались поиском, а также разборкой разнообразных устройств. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным SHOT, на протяжении последних нескольких лет молодые люди систематически исследовали заброшенные объекты. В ходе этих вылазок они находили или приобретали, среди прочего, патроны для противогазов и другие предметы, которые затем приводили в действие. Предварительная версия указывает на то, что детонация патрона РП-4, находившегося в рюкзаке одного из подростков, могла произойти из-за контакта с обычной водой, пролившейся из бутылки.

От мощного взрыва тринадцатилетний подросток скончался мгновенно, до прибытия бригады скорой помощи. Второй юноша госпитализирован в тяжелом состоянии, а женщина, также оказавшаяся на месте происшествия, получила травмы средней степени тяжести.

Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье

На данный момент на месте инцидента продолжают работу все оперативные службы.

Взрыв в Химках произошел вечером 20 декабря. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в результате происшествия погиб подросток. На место оперативно прибыли следователи, им было поручено установить все обстоятельства случившегося.