В Москве во дворе жилого дома произошел взрыв. О происшествии на юге столицы сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло рано утром 22 декабря. Жители улицы Ясеневой услышали грохот. Выяснилось, что в одном из дворов взорвалась машина.

Несколько взрывов раздалось на юге России

По предварительным данным, ранения получил один человек. Его госпитализировали, медики диагностировали у него контузию. На данный момент причина взрыва неизвестна, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня произошел взрыв. Пострадали два человека: 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Еще одну жертву, 13-летнего подростка, не смогли спасти.

Предварительной причиной взрыва стал регенеративный патрон РП-4, который подростки нашли в лесополосе. Патрон положили в рюкзак 13-летнего мальчика, чтобы позже изучить его.