Регенеративный патрон мог взорваться в подмосковной Сходне в субботу вечером. В результате взрыва один подросток погиб, еще два человека получили ранения.

Как стало известно «МК», патроны РП-4 находились в рюкзаке у подростков, которые гуляли вечером по району. Эти патроны предназначены для снаряжения изолирующих противогазов. При неосторожном обращении с данными патронами может произойти сильный взрыв. Скорее всего, юноши, которые увлекались диггерством (раскопки и походы по заброшенным местам) сами случайно инициировали взрыв патрона.

Жертвой взрыва стал подросток, который нес РП в рюкзаке, его друг тяжело ранен. Также пострадала случайная прохожая, 51-летняя женщина.