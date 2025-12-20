Тела двух подростков нашли в машине в российском регионе

В субботу в автомобиле в гаражном боксе поселка Воротынск Бабынинского района Калужской области были обнаружены тела двух несовершеннолетних, сообщают в СКР региона.

Погибшим – 16 и 17 лет, и имеются признаки отравления угарным газом. Еще один молодой человек, 19-летний парень, был доставлен в больницу.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей.