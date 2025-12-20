Подросток погиб при взрыве неустановленного предмета в Подмосковье

В Подмосковье подросток погиб при взрыве неустановленного предмета, еще один пострадал. Об этом в субботу, 20 декабря, сообщил Telegram-канал «112».

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Экстренные службы работают на месте происшествия, говорится в публикации.

В ноябре 10-летний Глеб пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске. Мальчику оторвало пальцы на правой руке, когда он поднял 10-рублевую купюру на Пионерской улице. Под ней находилось СВУ, начиненное тротилом. Мальчика доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. В итоге ребенок остался лишь с мизинцем на правой руке. 28 ноября Глеба выписали из больницы. Ситуация с пострадавшим ребенком не осталась без внимания президента России Владимира Путина. Глава государства позвонил мальчику и пожелал ему скорейшего выздоровления.