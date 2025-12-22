Генпрокуратура запретила деятельность трех польских организаций

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность трех польских организаций, работающих под покровительством властей Польши, Совета Европы и структур НАТО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В ходе проверок установлено, что организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego работают под патронатом польских властей, Совета Европы и структур НАТО и фактически реализуют их враждебную политику по отношению к России. В организациях разрабатываются стратегии по военному и экономическому сдерживанию развития России, ведению информационной войны, расширению санкций против нашего государства и дружественных нам стран", - указали в Генпрокуратуре РФ.

Также эти организации реализуют проекты и программы, направленные на оказание консультативной и практической помощи киевскому режиму, расширению НАТО на восток, ими проводится целенаправленная политика по искажению истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в устройстве Европы в послевоенное время.