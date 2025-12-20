Baza: мать педагога из Санкт-Петербурга назвала обвинения оговором

Обвинения в адрес молодой учительницы английского языка из Санкт-Петербурга могли быть выдвинуты из мести. Об этом заявила мать педагога, находящегося под арестом.

Как сообщает Baza, речь идёт о 22-летней выпускнице РГПУ имени Герцена Афине Симеонидис, которая работала классным руководителем и преподавателем английского языка в одной из гимназий города.

По словам матери, девушка пользовалась доверием у коллег и родителей и вела активную общественную жизнь.

Женщина утверждает, что один из учеников проявлял к учительнице симпатию, а после отказа вместе с другом подал заявление в полицию. Мать настаивает, что никаких противоправных действий со стороны дочери не было, а обвинения могли быть заранее согласованы школьниками.

Первое заявление, по её словам, поступило около недели назад, спустя несколько дней аналогичное заявление подал знакомый подростка. После этого педагога задержали, ей вменили особо тяжкую статью, а суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Мать обвиняемой также заявила, что подростки ранее демонстрировали агрессивное поведение, и назвала произошедшее оговором, настаивая на невиновности дочери.

