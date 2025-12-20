Суд приостановил работу пансионата в Подмосковье, где отравились постояльцы

Видновский городской суд Московской области приостановил работу частного пансионата, где отравились люди, на 90 суток. Такое решение принято после массового отравления 54 постояльцев учреждения, трое из которых скончались.

Инцидент произошёл в пятницу, 19 декабря, когда пожилые люди в возрасте от 74 до 94 лет почувствовали резкое недомогание. По данным следствия, 45 человек потребовалось срочно госпитализировать. Расследование показало, что причиной чрезвычайной ситуации стало грубое нарушение со стороны руководства санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Суд признал организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В качестве меры наказания назначено административное приостановление деятельности сроком на три месяца.

Решение вступило в силу