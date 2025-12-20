Полицейские задержали в аэропорту пассажирку, напавшую на известного певца

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Шереметьево агрессивную пассажирку, пишет пресс-служба МВД РФ на официальном сайте ведомства.

В МВД пояснили, что правоохранителям поступил сигнал о возвращении самолета, летевшего рейсом «Москва-Новокузнецк», в пункт вылета из-за деструктивного поведения пассажирки бизнес-класса.

Летчики рассказали также, что другой женщине, следовавшей эконом-классом, стало плохо, и она нуждается в помощи медиков.

«Транспортные полицейские, прибывшие на борт воздушного судна, установили личность правонарушительницы. Ей оказалась жительница Кемеровской области, 1991 г.р.», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что пассажиры бизнес-класса, среди которых были известный артист эстрады и его концертный директор, помогли сотрудникам авиакомпании усадить дебоширку на место, и после приземления она была передана полицейским.

Пассажирка напала на певца Глызина в самолете и задержала рейс

Следователем ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Пассажирке эконом-класса, которая почувствовала себя плохо в полете, оказана медицинская помощь, констатировали в МВД.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Алексей Глызин помог бортпроводникам скрутить неадекватную пассажирку, которая мешала путешественникам сесть в кресла, нецензурно ругалась, нападала на членов экипажа.