Три человека пострадали в крупном пожаре в 36-этажной высотке в Москве

По меньшей мере три человека пострадали в результате крупного пожара в жилой высотке на востоке Москвы, сообщил "РГ" информированный источник

Одна из пострадавших - пожилая женщина, ее выкатили из подъезда на коляске, второго в больницу повезли на реанимобиле, о третьем информации пока нет.

По предварительным данным, пожар начался в квартире на 15 этаже из-за неисправной гирлянды. В этот момент хозяин квартиры работал в соседней комнате. Мужчина пытался сначала сам потушить пожар, но не смог. В итоге площадь пожара достигла 80 квадратных метров, дым заполонил весь этаж, в одной из квартир оказались заблокированы люди, но их смогли вовремя эвакуировать.

Пожар удалось ликвидировать, причины и обстоятельства ЧП уточняются.