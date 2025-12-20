Выявлен новый эпизод избиения агрессивными подростками в регионе РФ

Информацию об агрессивных подростках из Черкесска, которые избивают своих сверстников, проверили в региональном МВД.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в МВД по Карачаево-Черкесской Республике, участники инцидента установлены, и подростки вместе со своими законными представителями были доставлены в отдел полиции, где их опросили.

- По предварительным данным, событие на видео произошло две недели назад: словесный конфликт между подростками перерос в драку. В полицию обращений не поступало, - уточняется в сообщении.

Также в полиции отметили, что двое из доставленных в отдел подростков, восьмиклассники, три дня назад избили шестиклассника. Об этом заявила в полицию мать пострадавшего.

Теперь по обоим фактам полицейские собирают материал, и в ближайшее время в отношении детей и подростков будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.