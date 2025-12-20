В Германии 14-летнюю исламистку поселят в контейнер

В Германии 14-летнюю исламистку из Падерборна временно изолируют в охраняемом контейнере. Об этом сообщает газета Bild в Telegram-канале.

Около 50 психиатрических лечебниц отказались принимать девушку, которую власти считают крайне опасной. Подростка временно поселят в специально оборудованный контейнер на строго охраняемой территории в округе Падерборн.

Летом девушку разместили в охраняемом туристическом комплексе, но она дважды сбегала, а во время одного из инцидентов угрожала полицейскому осколком стекла. Позже в клинике в Падерборне она напала на медсестру с кухонным ножом и тяжело ранила ее. После нападения подростка сначала взяли под стражу, затем отправили в закрытую психиатрию в Хамме. Там ее не захотели оставлять надолго, поскольку радикализация сама по себе не считается психическим заболеванием. В тюрьму девушку нельзя поместить из-за возраста на момент совершения преступлений.

