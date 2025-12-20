Молодая Москвичка стала жертвой мошенников и взяла кредит

Жительница Москвы стала жертвой обмана и, поверив злоумышленникам, оформила кредит на сумму более миллиона рублей, после чего перевела средства так называемым "дропперам".

По информации, предоставленной "Осторожно, новости", аферисты представлялись сотрудниками "Почты России", "Госуслуг" и Центробанка, склоняя жертву к абсурдным действиям, вплоть до суицида.

Валерия Н. рассказала, что 22 ноября ей позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей "Почты России". Она сообщила о письме из налоговой, якобы не имеющем индекса, и предложила авторизоваться на "Госуслугах" через Telegram-бот для внесения данных. Вскоре на электронную почту пришло уведомление о "подозрительной активности" в аккаунте (это и были мошенники), после чего ее перенаправили в "службу поддержки". Там некий Виктор Прокофьев заявил, что от имени Валерии поданы заявки на кредиты, и связал ее с "сотрудником ЦБ РФ" Плотниковым, который якобы мог помочь.

В течение двух недель Валерия, следуя указаниям мошенников, оформляла кредиты и переводила деньги на счета дропперов. Плотников убеждал ее "исчерпать кредитный потенциал", обещая вернуть средства. В итоге, Валерия взяла кредит на 1,2 миллиона рублей и заняла около 400 тысяч у родственников. Ее даже заставили подписать некий договор "об обслуживании с ЦБ" с пунктом о неразглашении.

По словам Валерии, мошенник постоянно контролировал ее, следя за ее общением с окружающими, угрожал уголовным преследованием и проблемами для ее мужа. Дважды ей вызывали скорую помощь из-за низкого давления, и она была госпитализирована. Она уверяет, что не могла ни есть, ни спать, ощущая постоянную слежку. Лишь 7 декабря Валерия поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

"Плотников убедил меня заказать наличные на 600 тысяч рублей и положить их на "резервный счет ЦБ", а остаток перевести на свой счет через ключ-карты банка. После этого ЦБ якобы должен был выдать сертификат для досрочного погашения кредита. Он даже советовал мне спрыгнуть с 17-го этажа, чтобы избежать выплаты кредита и штрафов", — рассказала Валерия.