Семнадцатилетний подросток напал с ножом на родных и ранил себя

В городе Сясьстрой (Ленинградская область) произошло жестокое нападение, жертвами которого стали двое пожилых людей. Согласно предварительной информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 17-летний подросток нанёс несколькие ножевые ранения своим родственникам в квартире на улице Карла Маркса.

Пострадавшие пенсионеры были экстренно госпитализированы. Медики оценили их состояние как среднее и удовлетворительное, что позволило избежать трагического исхода. Правоохранительные органы предполагают, что причиной инцидента стал глубокий семейный конфликт, однако все детали и мотивы предстоит установить в ходе следствия.

Подросток был задержан на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

В настоящее время следователи выясняют полную картину произошедшего, включая взаимоотношения в семье и обстоятельства, которые могли привести к такой вспышке насилия.