Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в Подмосковье

Более 40 человек госпитализировали после отравления в пансионате в подмосковном городе Видное.

Об этом говорится в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГУ СК) России по области.

«В медицинские учреждения в состояние разной степени тяжести госпитализировано более 40 человек», — сказано в сообщении.

В СК добавили, что трое людей не выжили, всего в пансионате отдыхало 73 человека.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место отдыха, изъяли необходимую документацию, взяли образцы продуктов и посуды.

«В настоящее время проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в СК.

Об отравлении постояльцев пансионата в Видном стало известно 19 декабря. Изначально сообщалось об 11 госпитализированных пострадавших.