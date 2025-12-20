В многоэтажном доме на востоке Москвы произошел пожар. Количество пострадавших пока не называется, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря, на Первомайской улице.

На кадрах, опубликованных очевидцами, из окон охваченной огнем квартиры вырывается черный дым.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на востоке Москвы. На Первомайской улице произошло загорание в квартире на пятнадцатом этаже многоэтажного жилого здания. Люди самостоятельно покидают помещения. На месте пожарно-спасательные подразделения», — пояснили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что произошло возгорание личных вещей и мебели в квартире жилого дома. На место прибыли 10 экипажей, специалисты работают с помощью больших выдвижных лестниц.