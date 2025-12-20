В Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко. Позже Волгодонский районный суд отправил его под стражу на два месяца.

Об этом в субботу, 20 декабря, сообщили в пресс-службе инстанции.

— Подозреваемому Мариненко Ю.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия на два месяца, то есть по 18.02.2026 включительно, — говорится в материале.

Он подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что с 11 по 20 мая 2016 года Мариненко, занимая должность начальника МУ МВД «Волгодонское», пытался незаконно завладеть жилым имуществом и, предоставляя ложные сведения о своих доходах, ввел в заблуждение должностных лиц местного самоуправления, передает РБК.

