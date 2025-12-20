Большегруз Volvo обгонял чистящий снег трактор и столкнулся с автобусом на трассе в Омской области. Погибли 6 человек, 8 пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в субботу, 20 декабря, в Любинском районе. На трассе из-за аварии образовалась 10-километровая пробка.

«Большегруз Volvo решил пойти на обгон трактора, который чистил снег на трассе. Видимо, из-за летящего снега он не увидел автобус, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автобусом», — пояснили в прокуратуре.

На место ДТП выезжали семь бригад скорой помощи, в том числе две реанимационные. Эвакуировать раненых медикам помогали сотрудники ГИБДД.

