В Петербурге задержали жестоко убившего стюардессу в Дубае россиянина

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в убийстве 25-летней стюардессы в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По данным ведомства, 41-летний россиянин расправился с бывшей возлюбленной в отеле в Дубае в период с 17 по 18 декабря. Подозреваемый нанес жертве не менее 15 ударов ножом. От полученных ранений пострадавшая скончалась.

В СК уточнили, что после совершения преступления гражданин РФ отправился в Петербург, где и был задержан правоохранителями, которым помогли коллеги из ОАЭ.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого», — пояснили в пресс-службе.

Правоохранительные органы ОАЭ и Петербурга проводят совместную работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая детали мотивации и планирования.