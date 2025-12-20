В США столкнулись два поезда

Семнадцать человек получили травмы из-за ЧП в штате Нью-Джерси, где столкнулись два поезда. Об этом сообщил представитель транспортной компании NJ Transit, пишет New York Times.

Авария между поездами на линии Монтклер-Бунтон, приведшая к «незначительному сходу с рельсов», произошла в 18:47 пятницы (время местное) в Монтклере, штат Нью-Джерси.

Представитель NJ Transit Джон Шартье сообщил, что 17 человек травмированы, но угрозы их жизни нет.

Движение на линии Монтклер — Бунтон было приостановлено в обоих направлениях. Причина аварии пока не известна, началось служебное расследование.

Очевидица ЧП Эшли Агудело, живущая рядом, рассказала, что услышала сильный грохот во время столкновения поездов.

«Было столько хаоса и безумия. Мы не могли выйти на улицу», — отметила Агудело.

