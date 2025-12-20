Пьяный россиянин залез на территорию храма и устроил погром

На территории храма прор.Иоанна Предтечи, Захарии и Елисаветы в Кимрах Тверской области пьяный мужчина устроил погром, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По данным из соцсетей, мужчина перелез через забор, а потом в течение нескольких минут дебоширил: выдрал почти все декоративные фонари, сломал трассу кондиционера и разбил стекло в алтаре.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, а также ищут злоумышленника. Также в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.