Полиция пришла к стрим-блогерам в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские провели операцию в стрим-баре «Хата», трансляции из которого «переходили все границы». В частности, сообщается, что там били девушек. Видео рейда силовиков опубликовал общественник Дмитрий Чукреев.

На кадрах группа полицейских заходит в заведение, принадлежащее одному из скандальных блогеров.

«Сейчас приехали в стрим-бар Хата», — говорит автор видео.

Издание E1 пишет, что интернет-пользователи жаловались, что на стримах были «постоянные потасовки, избивали девушек». Причем это были «не постановки, а реальное физическое насилие».

«Позор! До каких пор эта шайка будет творить беспредел? Так называемые «стримеры», чей контент давно перешел все границы. Под видом «жесткого контента» они систематически нарушают закон и моральные нормы», — жаловались очевидцы.

По их словам, стримеры делали «кощунственные высказывания» и хвалились, что полицейские им ничего не сделают.

Канал 112 сообщает, что у стримеров был прайс. Подписчики платили им за определенные действия. Поставить одного из парней в угол стоило три тысячи рублей. За эту же сумму стримеры затыкали себе рот скотчем. Они также приглашали к себе в гости девушек, которых били.