В Волгограде работодатель вместо зарплаты начал стрелять по работникам

В Красноармейском районе Волгограда произошёл серьёзный конфликт на почве невыплаты зарплаты, который закончился стрельбой и ранением двух человек, сообщает пресс-служба МВД России по Волгоградской области.

Согласно предварительной версии следствия, двое рабочих, 33 и 30 лет, пришли к 58-летнему руководителю фирмы с требованием оплатить их труд. В ходе спора работодатель, отказавшись платить, нанёс одному из мужчин удар металлической трубой по голове, после чего сел в свой автомобиль и попытался совершить наезд на обоих мужчин.

«Увернувшись, один из рабочих бросил в машину камень и разбил лобовое стекло. Это привело к новой вспышке агрессии со стороны владельца предприятия: он вышел из автомобиля с охотничьим ружьём и открыл огонь по убегавшим мужчинам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оба пострадавших с множественными дробовыми ранениями ног самостоятельно обратились за медицинской помощью. Медики сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого на месте. Выяснилось, что 58-летний мужчина ранее был неоднократно судим.