Из-за технической неисправности задерживаются поезда в регионе РФ

В Архангельской области на участке Кеньга – Малька – Хомогорская Северной железной дороги произошла техническая неисправность, сообщают в телеграм-канале СЖД в субботу.

Стало известно, что из-за неисправности задержаны три пассажирских поезда - №7151 Онега – Архангельск (задержка на час и две минуты), №16 Москва-Архангельск (почти на четыре часа) и №371 Котлас – Архангельск (на два часа и 10 минут).

При этом, в СЖД добавили, что прогнозируются задержки еще трех поездов - №6523 Архангельск – Обозерская, №10 Санкт-Петербург – Архангельск и №327 Северодвинск – Вологда.