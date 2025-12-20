Подросток отдал мошенникам почти 1 млн

В Пензенском районе жертвой мошенников стал несовершеннолетний, который передал преступникам около 980 тыс рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Пензенской области.

По данным полиции, преступление совершено по классической схеме. Сначала неизвестный позвонил подростку на мобильный телефон, представился курьером и под предлогом оформления посылки выманил у него код подтверждения из SMS.

«Получив доступ к номеру, аферисты вышли на видеосвязь, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили подростку о якобы возбужденном в отношении него уголовном деле за финансирование экстремистов и под угрозой тюремного заключения потребовали перевести все семейные сбережения на «безопасный счет» для проверки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что испуганный парень, следуя инструкциям, снял через банкомат и перевел на указанные реквизиты около 980 тысяч рублей. Только после того, как связь с мошенником прервалась, подросток осознал обман и рассказал обо всем родителям. Мама пострадавшего немедленно обратилась в полицию.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по которой преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.