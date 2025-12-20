В Волгограде бизнесмен обстрелял сотрудников, которые пришли за зарплатой

В Волгограде владелец строительной фирмы напал на двух рабочих, которые пришли к нему за зарплатой, конфликт закончился стрельбой. Об этом сообщает УМВД области. Инцидент произошел в Красноармейском районе Волгограда. Двое мужчин пришли на строительную базу к 58-летнему работодателю, чтобы потребовать выплаты за несколько отработанных дней. Хозяин фирмы отказался платить, словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Сначала бизнесмен ударил одного из рабочих металлической трубой по голове. Затем он сел в свой автомобиль и попытался наехать на обоих мужчин. Они смогли отскочить, и один из них, защищаясь, бросил в машину камень, разбив лобовое стекло. Этот поступок окончательно вывел работодателя из себя. Он вышел из автомобиля, вооружившись ружьем, и несколько раз выстрелил в потерпевших. Мужчинам удалось сбежать, они обратились за медицинской помощью. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого, выяснилось, что 58-летний бизнесмен ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.