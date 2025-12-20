Россиянин приревновал жену к приятелю и избил обоих бейсбольной битой

В поселке Сапожок задержан мужчина, избивший двух человек бейсбольной битой, мужчина приревновал жену к другу. Об этом сообщает областное управление МВД.

© Газета.Ru

32-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании 26-летней жены и приятеля в салоне автомобиля. Компания решила прокатиться из поселка Ухолово в соседний Сапожок. Там, во время пешей прогулки, мужчине стало казаться, что его нетрезвая жена оказывает излишнее внимание другу. Между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой ревнивец неоднократно угрожал женщине.

Ненадолго отлучившись и вернувшись, муж не обнаружил жену и друга на месте. От прохожих он узнал, что те уехали на такси. Он сел в свою машину, догнал такси и, угрожая, заставил водителя остановиться. Достав из своей машины бейсбольную биту, злоумышленник вытащил пассажиров из такси и начал их избивать. Таксист обратился в полицию. Правоохранители задержали нападавшего, избитые мужчина и женщина госпитализированы с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело.