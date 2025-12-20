Уличного артиста чуть не сожгла живьем пьяная зрительница

В Санкт-Петербурге произошел несчастный случай во время уличного фаер-шоу, в результате которого пострадал артист. По информации издания «База», инцидент произошел на Большой Морской улице. Пьяная зрительница во время выступления подошла к импровизированной сцене и пнула канистру с керосином.

© Московский Комсомолец

В этот момент 27-летний фаерщик выступал с горящими факелами. Разлившееся топливо мгновенно вспыхнуло, и пламя перекинулось на одежду и тело артиста. Очевидцы происшествия бросились на помощь, пытаясь потушить огонь до прибытия экстренных служб.

Пострадавшего срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги лица, рук, ног и груди общей площадью около 50% поверхности тела. Хотя большая часть повреждений классифицируется как поверхностные, в дальнейшем не исключена необходимость проведения операций по пересадке кожи.

В настоящее время артист находится в реанимации ожогового отделения одной из городских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Женщину, спровоцировавшую возгорание, задержали на месте происшествия и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.