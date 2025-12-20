Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов был подвергнут избиению во время обыска. Физическое насилие, как утверждает следователь, к нему применили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), передает Telegram-канал издания «Политика Страны».

Как уточняется, это случилось перед задержанием Магамедрасулова в июле 2025 года. По словам сотрудника антикоррупционного органа, к нему пришли около 15 человек, которые были вооружены карабинами, пистолетами, щитами и стробоскопами

«Меня поставили на колени, уложили на пол, начали бить по туловищу, ломать суставы. Чувствовал, что я террорист номер один», — признался детектив.

При этом сотрудники спецслужб Украины смогли получить доступ к его телефону, изъятому во время обыска.

Следователь утверждает, что для его преследования власти задействовали огромный ресурс, работали даже целые управления в СБУ и прокуратуре.

Ранее детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил, что высшее руководство Украины может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. Оно вызвало широкий общественный резонанс за счет участия в схеме ключевых высокопоставленных лиц украинской политической жизни.

Первое официальное упоминание нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в деле НАБУ прозвучало 19 ноября. Согласно материалам, связи Миндича с украинским главой и другими высшими должностными лицами страны позволили ему беспрепятственно получать выгоду благодаря решениям министра энергетики Украины Германа Галущенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывшего министра обороны Рустема Умерова.