SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 161

Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 161. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«В результате пожара в районе Тай По в Гонконге подтверждена гибель ещё одного человека, в результате чего общее число погибших достигло 161», — передаёт издание.

Уточняется, что данные были скорректированы в результате обнаружения ДНК нового человека в результате судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в жилом комплексе в Гонконге составил более $642 млн.

Мощный пожар сразу в нескольких небоскрёбах Гонконга, в каждом из которых по 31 этажу, произошёл 26 ноября.