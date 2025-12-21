Убийце стюардессы в Дубае избрали меру пресечения

Октябрьский суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения мужчине, который обвиняется в убийстве стюардессы на территории ОАЭ (в Дубае).

По данным следствия, в период с 17 по 18 декабря обвиняемый, находясь в ОАЭ, нанес неустановленным предметов не меньше 15 ударов россиянке, которая работала стюардессой. Ранее сообщалось, что убитая была его девушкой, к которой он ревновал.

Мужчину задержали в субботу, в этот же день ему предъявили обвинение. Против удовлетворения ходатайства следователя о заключении его под стражу обвиняемый не возражал, добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Он пробудет под стражей на период следствия до 18 февраля 2026 года.