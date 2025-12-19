Местные жители назвали причину отравления в пансионате в Подмосковье

Причиной отравления в пансионате в подмосковном Видном могла стать водопроводная вода. Такое мнение в пятницу, 19 декабря, выразили местные жители, чьи дома находятся по соседству с учреждением.

Они пожаловались, что по показателям вода непригодна даже для полива цветов и может смешиваться с канализационными стоками.

— Совершенно неудивительно, что произошел такой случай, потому что наша вода даже по оплате идет как техническая. Мы ее сдавали на анализы, и там фториды превышают в 15 раз норму, то есть ее не то, что пить нельзя, но даже поливать растения ей нельзя, растения от этого умирают, — отметила жительница деревни Мамоново Ирина Спирева в беседе с телеканалом «Звезда».

Выросло количество пострадавших в подмосковном пансионате

Об инциденте стало известно вечером 19 декабря. Выяснилось, что руководство пансионата долго не обращалось к врачам — сотрудники пытались вылечить постояльцев самостоятельно, но их состояние ухудшилось. Позднее появилась информация о первом погибшем.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По данным регионального Минздрава, в результате отравления пострадало 30 человек.